В Москве продлили ограничение проезда для транзитных грузовиков с массой свыше 12 тонн

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Запрет на транзитный проезд для грузовиков с массой более 12 тонн в Москве продлили до особого распоряжения. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

"Ограничения для транзитных грузовиков свыше 12 тонн продляются до особого распоряжения. Сейчас большегрузы для транзитного движения могут пользоваться ЦКАД, а также трассами А-107 и А-108 (они являются бесплатными)", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что транзитный проезд для грузовиков с массой более 12 тонн будет запрещен в Москве с 09:00 субботы до 09:00 понедельника. На данный момент по МКАД могут проехать только грузовики с пропуском. Проверить его статус можно на едином транспортном портале, в приложении "Помощник Москвы", чат-боте @MosTruckBot или по телефону 3210.

Отмечается, что перевод крупных грузовиков на альтернативные трассы сделало движение в Москве и области быстрее и безопаснее. Два дня подряд на МКАД не зафиксировано аварий с грузовиками.

В материале департамента поясняется, что благодаря ограничению вдвое снизилась интенсивность движения грузовиков на МКАД - от 37% до 49%. Кроме того, скорость движения на МКАД увеличилась на 11%. Транзитные большегрузы перераспределились на альтернативные трассы: на ЦКАД, А-107 и А-108 количество грузовиков увеличилось почти на 2 тыс., при этом загрузка магистралей не изменилась. Также в департаменте рассказали, что проблем с доставкой продуктов и других грузов не наблюдается, так как ограничения не касаются большегрузов с пропусками, которые везут товары в Москву.

"Для нас крайне важно обеспечить безопасность дорожного движения, поэтому принято решение о продлении срока действия ограничений. Мы считаем, что это поможет сократить количество аварий и сохранить человеческие жизни. И повысить комфорт жизни москвичей и жителей области", - поясняется в материале.