В метро Москвы возобновили ночные экскурсии

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Проведение экскурсий, в том числе ночных, возобновили в Московском метрополитене. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Прокатиться на ретропоезде 1930-х годов и побродить по непривычно безлюдному метро, увидеть станцию-призрак и посмотреть, где ночуют составы. У москвичей снова появилась такая возможность - в феврале возобновили экскурсии по метро, в том числе ночные. Это проект "Метротур", подготовленный совместно Московским метрополитеном и Музеем Москвы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экскурсии проводятся с соблюдением санитарных требований, а размер группы не превышает 45 человек в трех вагонах.

"Наши пассажиры очень ждали возвращения ночных познавательных прогулок по метро с опытными экскурсоводами. А мы рады, что снова можем рассказать им об истории самого красивого метрополитена, показать его с необычной стороны и погрузить гостей в атмосферу прошлого. Такие экскурсии всегда пользовались большим спросом. А жемчужина ночной экскурсии - поездка на ретропоезде из вагонов типа А, построенных в 1930-е годы. Разница между ними и самым современным составом "Москва-2020" - почти век, но старые вагоны по-своему очаровательны и уютны", - процитировали в материале слова заместителя начальника Московского метрополитена по управлению персоналом Павла Ковалева.