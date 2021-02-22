"Бутырка" избавилась от перелимита заключенных накануне юбилея со дня создания

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Московский следственный изолятор №2 "Бутырка" избавился от превышения лимита заключенных накануне 250-летней годовщины своего создания. Об этом в беседе с ТАСС рассказал врио начальника этого учреждения подполковник внутренней службы Андрей Шубин.

"Накануне 250-летия произошло без преувеличения историческое событие: 5 декабря 2020 года впервые в новейшей истории было зафиксировано отсутствие превышения лимита заключенных. При лимите наполнения в 1 847 человек у нас оказалось 1 845 лиц, содержащихся в "Бутырке", - заявил он. По словам руководителя изолятора, с этого момента лимит не превышался. "Для нас это очень серьезное достижение. В 1990-е, да и в 2000-е годы у нас содержались то 10 тыс., то 3 тыс. человек. Бывало и такое, что люди спали по очереди. Сейчас, после совместной работы с органами следствия, прокуратурой, Мосгорсудом мы добились соблюдения лимита. Кроме этого, в изоляторе жестко соблюдаются положенные законом нормы метража. На каждого содержащегося у нас приходится по 4 кв. м - в полном соответствии с законом", - подчеркнул Шубин.

О камерах и библиотеке в СИЗО

Несмотря на солидный возраст изолятора и старые камеры, как отметил начальник СИЗО, большая часть из них оборудованы телевизорами и холодильниками, а абсолютно все - радиоточками для прослушивания заключенными радиопрограмм. "Отдельным предметом гордости является наша библиотека, где собраны 10 тыс. книг на самую разную тему. В том числе книги для изучения иностранных языков. Есть даже, к примеру, англо-русский и русско-английский словари, а также словари для изучения иных иностранных языков", - отметил Шубин. Он подчеркнул, что последнее обстоятельство помогает наладить контакт с гражданами из дальнего зарубежья, оказавшимися в изоляторе. "В ходе и сразу после Чемпионата мира по футболу 2018 года к нам доставили несколько людей из стран Латинской Америки, обвиняемых в кражах и грабежах. И словари помогли им преодолеть языковой барьер. Естественно, мы учитывали их ситуацию и размещали их в камерах с образованными людьми, которые владеют иностранными языками. А такие у нас тоже есть и немало", - сказал Шубин.

Также врио начальника изолятора рассказал, что в "Бутырке" сейчас существуют четыре спортзала. "Три из них - для тех, кто содержится у нас на время следствия и суда. Их арестанты имеют право посещать за деньги. Четвертый создан для уже осужденных, оставшихся отбывать в изоляторе наказания в хозяйственном отряде. Кстати, при его ремонте мы обнаружили на стенах уникальную кирпичную кладку XIX века", - рассказал Шубин. Он добавил, что желающих отбывать наказание в хозотряде много. "Мы даже устраиваем строгий отбор в него, так как нам нужны люди, готовые работать и не склонные к нарушению режима. Но желающих хватает: многие хотят остаться отбывать наказание в Москве, особенно, если они живут или родились в столице. Сейчас в хозотряде у нас содержатся 110 человек", - пояснил руководитель "Бутырки". Он также рассказал, что они активно участвуют не только в хозяйственной, но и в культурной жизни изолятора. "У нас есть клуб и при нем своя студия звукозаписи. Так вот, там один осужденный за крупное мошенничество в свободное от выполнения своих обязанностей время записал песню про Бутырский изолятор. Текст для нее он придумал сам, сам же сочинил музыку, и сам ее исполнил", - сказал Шубин.

Об обеспечении безопасности в изоляторе

Как рассказал глава СИЗО, все права, блага, которыми пользуются заключенные, в том числе посещения спортзала или же занятие творческой деятельностью, возможны лишь в том случае, если содержащийся в изоляторе четко соблюдает правила режима. Для обеспечения безопасности и контроля за ситуацией по периметру и внутри СИЗО его оборудовали специальной цифровой системой охранного телевидения. "В эту систему входят видеокамеры, которые позволяют отслеживать все, что происходит в "Бутырке". Это камеры, карцера, прогулочный двор, внутренние пространства и так далее. Все, что "видят" камеры, выводится на мониторы, за которыми следят четыре-пять операторов в специальном помещении. Если они замечают какую-то нештатную ситуацию, они сразу же ставят в известность всех уполномоченных сотрудников изолятора для соответствующего реагирования", - объяснил принцип работы этой системы Шубин.

Он добавил, что все сотрудники изолятора обязательно носят в служебное время видеорегистраторы на форме одежды. "Эти приборы нам были переданы по программе "Безопасный город". Регистраторы, с одной стороны, позволяют зафиксировать нарушения, допускаемые арестантами, с другой - помогают нам выявить возможные противоправные действия самих сотрудников. Если таковые возникнут. Согласно правилам, регистратор должен быть включен во время всех действий сотрудника изолятора, связанных с выполнением его служебных обязанностей", - отметил врио начальника СИЗО. Также в изоляторе имеются специальные рентгеновские установки для досмотра багажа и товаров, сканеры для досмотра людей. Они применяются для предупреждения проноса или провоза в "Бутырку" наркотических средств, оружия, взрывчатки и других запрещенных правилами распорядка вещей.

Кроме этого, в СИЗО сформирована база дактилоскопических данных заключенных. При поступлении они сдают отпечатки пальцев с помощью специальных компьютеризированных устройств. "Узоры с их пальцев заносятся в информационную электронную базу. При убытии на судебные или следственные действия и по возвращении с них у арестанта с помощью тех же устройств проверяют отпечатки пальцев. Это позволяет исключить ситуации, когда, например, похожий на того или иного арестанта человек попытается оказаться в СИЗО вместо своего двойника", - заявил глава изолятора. Шубин также отметил, что в изоляторе действует и система видеораспознования лиц. "В нее внесены данные и заключенных, и сотрудников. На выходе из изолятора все смотрят в специальную маленькую камеру для того, чтобы "отметиться" в этой системе. Это исключает появления в изоляторе случайных людей", - резюмировал Шубин.

Духовная жизнь в СИЗО

Особое место в жизни арестантов и отбывающих наказание в "Бутырке" занимает религиозная жизнь. Храм Покрова Пресвятой Богородицы, который был построен еще в 1782 году, является одним из самых старинных зданий тюрьмы и местом встречи с Богом множества православных заключенных. Внутреннее пространство храма украшает трехъярусный иконостас, стены украшены росписью. "Множество священнослужителей и мирян Русской православной церкви в годы репрессий из-за своей веры оказались в Бутырской тюрьме, более 230 из них причислены к лику святых. Сегодня изображения новомучеников, которые прошли через тюрьму и оттуда были отправлены к месту ссылки или к месту расстрела, можно увидеть на 70 иконах, а также фресках храма", - рассказал корреспонденту ТАСС священник, помощник начальника УФСИН России по городу Москве по организации работы с верующими Кирилл Марковский. По его словам, сейчас богослужения в храме совершаются три раза в неделю, окормлением заключенных занимаются 11 священников. Не редким является для храма и обряд венчания. "Для этого нужно, чтобы подозреваемые, обвиняемые получили разрешение следователя или органов, в производстве которых находится уголовное дело, или суда", - пояснил помощник начальника столичного УФСИН.

Как сказал Марковский, большинство заключенных изолятора - православные, однако есть среди них и мусульмане, и иудеи. Поэтому с 2011 года на территории СИЗО-2 существует также мечеть и синагога. Они расположены в режимных корпусах. "Мечеть в Бутырке одна из лучших среди учреждений подобного типа, где еженедельно старается приходить имам. Два имама у нас занимаются духовной работой. В синагоге у нас двое раввинов, они тоже встречаются и проводят работу с теми осужденными, которые исповедуют иудаизм", - пояснил священник.

По словам Марковского, практически все подозреваемые, обвиняемые и осужденные относят себя к верующим и попасть в храм хотят многие. Для этого существует определенная процедура, прописанная законом. "Поскольку, например, одновременно не могут приходить в храм заключенные из разных камер, поэтому, чтобы избежать нарушений, выработан определенный график. И хотя к духовной жизни арестованных и отбывающих наказание много вопросов, редчайший случай услышать от них, например: "Я не верю вообще в бога. Я - атеист", - отмечает Марковский.

Об истории "Бутырки"

Изолятор "Бутырка", как полагают историки, был создан в 1771 году архитектором Матвеем Казаковым в форме средневекового замка. Несмотря на перестройку, основная конфигурация здания сохранилась до наших дней. За всю историю учреждения в нем в разное время содержались революционер Феликс Дзержинский, поэт Владимир Маяковский, конструктор ракет Сергей Королев, писатель Александр Солженицын, анархист Нестор Махно, поэт Осип Мандельштам, певица Жанна Агузарова. Портреты всех знаменитых узников сейчас размещены в музее СИЗО, который находится в одной из его башен. Кроме этого, в изоляторе восстановили рабочий кабинет главы НКВД Лаврентия Берии с оригинальной мебелью первой половины XX века. Ныне этот кабинет является музейным экспонатом.

Сейчас в СИЗО №2 содержатся обвиняемые, осужденные, лица, признанные невменяемыми, а также подозреваемые и обвиняемые, прибывшие из других регионов РФ для прохождения судебно-психиатрической экспертизы в больнице им. В. П. Сербского.