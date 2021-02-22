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Водителей в Москве призывают заранее проверять аккумуляторы машин из-за сильных морозов

В ночь на 23 февраля температура воздуха в городе может опуститься до 28 градусов мороза

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Водителям в Москве рекомендовали проверять аккумуляторы и быть внимательными на дорогах из-за морозов до минус 28 градусов. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Ночью 22-го и утром 23 февраля в Москве ожидается мороз с минимальной температурой воздуха местами от минус 26 до минус 28 градусов.

"Это на 10 градусов ниже по сравнению с прошлыми сутками. Рекомендуем заранее проверять аккумуляторы автомобилей и быть особенно внимательными на дорогах", - говорится в сообщении.

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