Во время сильного мороза в Москве будут дежурить 1,5 тыс. аварийных бригад коммунальщиков

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. В Москве в период сильного мороза будут дежурить 1,5 тыс. аварийных бригад коммунальщиков. Холода ожидаются предстоящей ночью и утром, сообщил в понедельник столичный комплекс городского хозяйства.

"К оперативному реагированию на нештатные ситуации готовы 1,5 тыс. аварийных бригад, сформированы запасы резервного топлива, подготовлены 2,5 тыс. аварийных источников электроснабжения, мобильные котельные", - отмечается в телеграм-канале комплекса. Для обеспечения бесперебойной работы систем и объектов жизнеобеспечения города на предприятиях ЖКХ организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц и ремонтников. В целом, утверждается, городские службы и энергетический комплекс столицы "готовы к работе в условиях экстремальных температур".

Теплоснабжение города осуществляется в штатном режиме: температура теплоносителя в системе отопления остается максимальной - 130 градусов. По прогнозам синоптиков, 23 февраля температура будет минус 26-28 градусов - это самый сильный мороз за 65 лет.