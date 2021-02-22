В Москве продлили ограничение проезда для транзитных грузовиков с массой свыше 12 тонн

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Запрет на транзитный проезд для грузовиков с массой более 12 т продлили в Москве на год - до 23 февраля 2022 года. Об этом говорится в приказе заместителя мэра столицы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максима Ликсутова.

"Ограничить въезд и движение в пределах территории города Москвы, ограниченной Московской кольцевой автомобильной дорогой (далее - МКАД), и на МКАД, включая ее внутреннюю и внешнюю стороны, грузовых автотранспортных средств разрешенной максимальной массой более 12 тонн в период с 22:00 23 февраля 2021 года до 06:00 23 февраля 2022 года", - говорится в документе.

Там отмечается, что ограничения не распространяются на грузовики, у которых есть действующие пропуска, предоставляющие, право на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах ограничения его движения в Москве.

"ЦОДД [поручено] разработать и осуществить мероприятия по информированию участников дорожного движения о путях объезда территории города Москвы, ограниченной МКАД, грузовыми автотранспортными средствами разрешенной максимальной массой более 12 тонн, по участкам Центральной кольцевой автомобильной дороги на территории Москвы и Московской области", - добавляется в документах.

Ранее сообщалось, что благодаря ограничению вдвое снизилась интенсивность движения грузовиков на МКАД - от 37% до 49%. Кроме того, скорость движения на МКАД увеличилась на 11%. Транзитные большегрузы перераспределились на альтернативные трассы: на ЦКАД, А-107 и А-108 количество грузовиков увеличилось почти на 2 тыс., при этом загрузка магистралей не изменилась. Также в департаменте рассказали, что проблем с доставкой продуктов и других грузов не наблюдается, так как ограничения не касаются большегрузов с пропусками, которые везут товары в Москву.