В Москве к 2022 году приведут в порядок 118 монументов, посвященных защитникам Отечества

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Работы по сохранению 118 произведений монументального и монументально-декоративного искусства, связанных с событиями Отечественной войны 1812 года, Первой Мировой войны, Великой Отечественной войны и др., проведут в Москве до 2022 года. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе столичного департамента Мосгорнаследия.

"В столице расположено больше 450 монументов, посвященных защитникам Отечества. Это и памятники, и обелиски, и стелы, и памятные знаки. Мы всегда с особым вниманием относимся к каждому из этих объектов. С 2014 года было приведено в порядок 66 из них, а до 2022 года запланировано вернуть исторический облик еще 118 произведениям монументально-декоративного искусства. Все работы пройдут под контролем Мосгорнаследия", - сообщил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов, чьи слова приводит пресс-служба.

Глава ведомства также рассказал, что в том числе запланированы работы по памятнику Солдату Отечества на улице Лескова, стеле "Защитникам Москвы, погибшим в годы Великой Отечественной войны" на Смольной улице, памятному знаку "200 лет Победы в Отечественной войне 1812 года" на пересечении Зеленодольской и 1-й Новокузьминской улиц, а также по другим произведением монументального искусства.

"Среди уже ранее приведенных в порядок монументов в пример можно привести Триумфальную арку на площади Победы, памятник "Павшим в мировой войне 1914-1918 гг." на Новопесчаной улице, мемориал "Героям Панфиловцам" на одноименной улице, памятник защитникам Москвы на Ленинградском шоссе", - уточнили в пресс-службе Мосгорнаследия.