Адвокат Марьясова сообщил, что он не признал вину в перекрытии движения на акции 23 января

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Секретарь красноярского отделения Либертарианской партии России (ЛПР) Глеб Марьясов не признал вину по делу о перекрытии путей сообщения в ходе акции 23 января в Москве. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Дмитрий Захватов.

"Моему подзащитному Марьясову во время допроса в ГСУ МВД сообщили, что он стал подозреваемым по ч. 1 ст. 267 УК РФ (Разрушение, повреждение или приведение иным способом в негодное для эксплуатации состояние транспортного средства, путей сообщения, средств сигнализации или связи либо другого транспортного оборудования, а равно умышленное блокирование транспортных коммуникаций, объектов транспортной инфраструктуры либо воспрепятствование движению транспортных средств"). Суть претензий следователей к Марьясову не понятна и вину он, конечно, не признает", - сказал защитник. По его словам, Марьясов задержан, его поместили в ИВС на Петровке. "Суд по избранию ему меры пресечения состоится 24 февраля", - заключил Захватов.

Ранее сообщалось, что Марьясов задержан в Москве по делу о перекрытии дорог во время несанкционированной акции 23 января. Он стал первым фигурантом дела о перекрытии движения в ходе этого мероприятия.

По версии следствия, на акции 23 января несколько граждан перекрыли дороги и тротуары в районе Пушкинской площади в Москве. В результате было остановлено дорожное движение и блокированы транспортные коммуникации. Возбуждено уголовное дело по статье "Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения".