{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На северо-западе Москвы автомобиль наехал на пешехода

Его госпитализировали в состоянии комы

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Человек в состоянии комы госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой в результате наезда на него автомобиля на пешеходном переходе на Таллинской улице. Об этом сообщается во вторник в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Таллинской улице в районе дома номер 8 водитель автомобиля совершил наезд на пешехода на пешеходном переходе. Пострадавший госпитализирован с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, кома", - говорится в сообщении.

Теги
Россия
Минтранс Подмосковья призвал водителей быть внимательнее из-за морозов до 35 градусов
23 февраля синоптики прогнозируют рекордный за последние 65 лет мороз в регионе
Читать полностью