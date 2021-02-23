На северо-западе Москвы автомобиль наехал на пешехода

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Человек в состоянии комы госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой в результате наезда на него автомобиля на пешеходном переходе на Таллинской улице. Об этом сообщается во вторник в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Таллинской улице в районе дома номер 8 водитель автомобиля совершил наезд на пешехода на пешеходном переходе. Пострадавший госпитализирован с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, кома", - говорится в сообщении.