Участники поэтического проекта в Москве записали к 23 февраля более 100 видеопоздравлений

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Москвичи, которые приняли участие в поэтическом проекте "Парковый стихоговоритель: защитникам - с благодарностью", посвященный Дню защитника Отечества, записали свыше 100 поздравительных видеороликов. Об этом во вторник сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

От будёновки до "Ратника": 100 лет истории армии за 15 минут

От будёновки до "Ратника": 100 лет истории армии за 15 минут Путь от рабоче-крестьянской армии к "солдату будущего" – в спецпроекте ТАСС

"В Москве завершился поэтический проект "Парковый стихоговоритель: защитникам - с благодарностью". Он был посвящен 23 Февраля. Поздравить мужчин с праздником могли все желающие вне зависимости от возраста. С 12 по 17 февраля пользователи сети прислали более 100 видеопоздравлений, адресованных защитникам Отечества. Участниками проекта стали как дети, так и взрослые", - говорится в сообщении.

Участники проекта читали стихи посвященные Родине, отваге солдат и офицеров. Прозвучали такие произведения, как "Послевоенная песня" Роберта Рождественского, "Люди - Родина моя" Евгения Евтушенко, "Родина" Константина Симонова, "Февраль" Самуила Маршака, "Журавли" Расула Гамзатова и другие.

Посмотреть поздравительные видеоролики можно на страницах Мосгорпарка в социальных сетях "ВКонтакте", Facebook и Instagram. Все присланные материалы были объединены в три праздничных выпуска, каждый из них длится не более 25 минут.

"Парковый стихоговоритель" впервые провели в Перовском парке в 2016 году. В нем приняли участие студенты Российского института театрального искусства (ГИТИС), которые читали известные поэтические произведения к памятным датам. В 2017 году к чтению стихов привлекли детей. В 2020 году поэтический проект прошел онлайн. В акции, посвященной 75-летию победы в Великой Отечественной войне, приняли участие свыше 2 тыс. детей. А ко Дню матери пользователи сети прислали более 500 видеозаписей. Тему нового этапа проекта "Парковый стихоговоритель" в 2021 году выбрали в "Активном гражданине".