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Более 800 московских пар поженились накануне Дня защитника Отечества

Заключить брак можно было в особняках Спиридонова и на Волхонке, башнях "Меркурий" и "Око" и других необычных площадках

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Свыше 800 церемоний бракосочетания провели в Москве с 20 по 22 февраля. Торжественные регистрации брака состоялись в столичных отделах ЗАГС, дворцах бракосочетания и на необычных площадках, сообщили во вторник в пресс-службе управления ЗАГС Москвы.

"Накануне Дня защитника Отечества, с 20 по 22 февраля, поженились более 800 пар. Более 100 торжественных церемоний прошли на необычных площадках", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заключить брак можно было на таких необычных площадках, как в особняках Спиридонова и на Волхонке, башнях "Меркурий" и "Око" делового центра "Москва-Сити", ресторане "Birds", доме торжеств "Сафиса", а также в современном пространстве "Согласие Hall" и на стадионе "Спартак".

"Кроме того, канун праздника выпал на красивую дату 20.02, что также привлекает молодоженов. Максимально возможное число браков зарегистрировали во дворцах бракосочетания №1 и №5, а также в Таганском и Шипиловском отделах ЗАГС", - добавили в пресс-службе столичного управления ЗАГС.

Подать заявление на регистрацию брака можно в любом отделе ЗАГС, на портале mos.ru, а также через госуслуги.

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