Собянин предложил москвичам рассказать о памятниках столицы в годы войны

"Давайте сохраним историю о таких домах и памятниках для будущих поколений. Присылайте воспоминания своих родных, архивные письма, фотографии, чертежи и планы зданий в проект "Книга памятников-героев Москвы" на сайт https://памятники-герои.рф. Они будут опубликованы ко Дню Победы", - написал мэр в своем аккаунте в Instagram.

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил жителям столицы рассказать о зданиях и монументах столицы, которые выстояли в Великую Отечественную войну и стали особенно значимыми для людей в те годы. Истории горожан о таких столичных домах и монументах будут опубликованы на сайте проекта "Книга памятников - героев Москвы" 9 мая 2021 года.

Как уточнили в пресс-службе столичного департамента культурного наследия, проект запущен с 23 февраля. "Книга памятников - героев Москвы" может включить истории зданий, переживших бомбардировки, домов, где жили герои войны, а также памятников известным военным деятелям и знаковым датам.

"В год 80-летия начала битвы за Москву мы запускаем проект "Книга памятников - героев Москвы". Мы точно знаем, что у москвичей есть множество интересных уникальных историй о зданиях и монументах, переживших Великую Отечественную войну или воздвигнутых в честь победы. Мы ждем ваши живые рассказы о любых городских объектах, связанных с нелегким военным временем. Все они будут опубликованы на сайте проекта в День Победы", - уточнил глава департамента Алексей Емельянов, чьи слова приводит пресс-служба.

Стены памяти

В департамента отметили, что московские здания были полноправными участниками военных событий, многие из них сохранили на себе следы от вражеских атак.

"К примеру, на фасаде Пушкинского музея сохранились следы от осколков разорвавшейся рядом бомбы, а дом 10 на Моховой улице после бомбежки разделили надвое. Бомбардировки не обошли стороной и здания Третьяковской галереи, нынешнего посольства Латвии в Москве на улице Чаплыгина, Погодинскую избу в Хамовниках. В ходе первой бомбежки Москвы было практически разрушено здание Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Во время одной из авиационных атак пострадал и Большой театр: снаряд весом в 500 кг прошел между колоннами под фронтоном портика, пробил фасадную стену и разорвался в вестибюле", - сообщили в пресс-службе.

Летом 1941 года Москва была преимущественно деревянным городом: многие жили в бараках. В столице даже появилась специальная служба инженерной разведки. Ее отряды оперативно реагировали на разрушения от бомбардировок и занимались маскировкой стратегически важных промышленных и гражданских зданий.

"Битва за Москву (30 сентября 1941 - 20 апреля 1942 года) занимает особое место среди крупнейших событий Великой Отечественной войны и делится на два периода - оборонительный и наступательный. Переломный момент связан с контрнаступлением советских войск, начавшимся 5 декабря. На подступах к столице гитлеровская армия потерпела поражение. В память о подвигах защитников Москвы и героизме жителей города 5 декабря отмечается день воинской славы", - заключили в пресс-службе.