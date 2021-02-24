На юге Москвы загорелся ангар

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Пожар произошел в металлическом ангаре на юге Москвы, площадь возгорания составила 750 кв. м. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

Информация о пожаре на Даниловской набережной, дом 8, строение 24 поступила в 00:54. "<...> Площадь пожара около 750 кв. м", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в главке, пожарные при разведке и тушении пожара из соседнего с горящем ангаром двухэтажного здания в целях безопасности вывели порядка 25 человек.

Возгорание потушили. "В 02:37 пожар ликвидирован", - добавили в пресс-службе.

Со своей стороны источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что произошло полное обрушение ангара.

В данную новость были внесены изменения (02:56) - добавлена информация о ликвидации пожара