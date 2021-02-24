В Москве в среду ожидаются облачная погода, снегопад и до 11 градусов мороза

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Облачная погода, снегопад, местами гололедица и до минус 11 градусов ожидаются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит от 9 до 11 градусов мороза. В ночь на четверг она может опуститься до минус 12 градусов. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 762 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник термометры покажут от 9 до 14 градусов мороза. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки минус 15 градусов.

На 24 февраля Гидрометцентр объявил в Москве и области желтый уровень опасности в связи с сильными порывами ветра и гололедицей.