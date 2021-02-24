Выездные бригады вакцинации от COVID-19 заработали еще в двух торговых центрах Москвы

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Жители Москвы смогут сделать прививку от коронавируса еще в двух торговых центрах - "Ривьера" и "Гагаринский". Об этом сообщается в среду в Telegram-канале столичного комплекса социального развития.

"Для того, чтобы охватить вакцинацией как можно больше человек, мы регулярно меняем местоположение и увеличиваем количество выездных бригад. Начиная с сегодняшнего дня прививку от COVID-19 можно сделать еще в двух торговых центрах - "Ривьера" и "Гагаринский", - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Из-за высокого спроса на вакцинацию в торговых центрах Columbus и "Калейдоскоп" работу выездных бригад в этих точках продлили. Получить первый компонент вакцины в них можно до 27 февраля.

Вакцинация против коронавируса началась в Москве 5 декабря 2020 года. Запись на нее организована в электронном виде, это можно сделать на портале mos.ru. Власти столицы намерены в перспективе вакцинировать от коронавируса 6-7 млн человек. Кроме того, может быть рассмотрен вопрос преференций для привившихся от коронавируса.

В столице сейчас работают 100 пунктов вакцинации в городских поликлиниках, также привиться теперь можно в ряде частных клиник. Власти Москвы постоянно расширяют список групп граждан, которые могут сделать прививку.