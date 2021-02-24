В Москве протестируют трехколесные электровелосипеды для доставки еды

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Трехколесные электровелосипеды в сфере доставки еды испытают в рамках московской программы пилотного тестирования инновационных решений. Технология поможет осуществлять доставку в радиусе 3-5 км в течение получаса, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

"Испытание будет проведено совместно с сетью ресторанов японской еды "Нияма" и Конструкторским бюро им. Теслы. Основная задача, которая ставится перед трехколесными электровелосипедами в рамках программы пилотирования, - доставка еды менее чем за 15-20 минут в радиусе 3-5 км с сохранением затрат на логистику на рыночном уровне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что электротрайк за счет высокой маневренности и своих габаритов может оперативно двигаться в потоке автомобилей. Он не требует значительных физических нагрузок от курьера, неприхотлив в ремонте и обслуживании, развивает скорость до 50 км/ч. Кроме того, установленный на нем мотор Mid-Drive позволяет беспрепятственно доставлять груз при любых погодных условиях.

Оператором программы является Агентство инноваций Москвы, подведомственное столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития.

"К настоящему моменту в Москве испытали более 50 инноваций. В этом году планируется протестировать еще не менее 40 решений в таких направлениях, как информационные технологии, образование и медицина, строительство, торговля и услуги, промышленность и другие", - сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, которого цитирует пресс-служба.