В Московском регионе почти 3 млн человек воспользовались электричками ЦППК 21-23 февраля

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Более 2,9 млн пассажиров перевезли поезда Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) за праздничные дни февраля в пределах Московского транспортного узла. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе компании.

"Почти 2,9 млн человек воспользовались поездами ЦППК в праздничные дни февраля. Больше всего человек воспользовались электропоездами компании 21 февраля - свыше 1 млн пассажиров", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что самым популярным за три выходных дня стало Ярославское направление, пригородные поезда на нем перевезли около 570 тыс. пассажиров. На втором месте оказалось Казанское направление - им воспользовались 454 тыс. человек, а на третьем - Горьковское. Здесь было отправлено более 390 тыс. человек.