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Сугробы в Москве могут вырасти еще на 8 см к утру 25 февраля

Городские службы продолжат работать в усиленном режиме

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Снегопад в Москве продлится до утра четверга, высота сугробов в городе может увеличиться еще на 8 см, сообщается в среду в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"В столице вновь идет снег. Он продолжится до утра 25 февраля, наиболее интенсивные осадки ожидаются с 23:00 до 09:00. Прирост свежевыпавшего снега может составить до 8 см. Городские службы продолжают работать в усиленном режиме", - говорится в публикации.

Там уточняется, что в 15:00 мск коммунальная техника приступит к сплошному механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой. При необходимости цикл работ повторят.

"Просим водителей быть внимательнее на дорогах, с пониманием относиться к работе городских служб, не создавать помех при прохождении колонн уборочной техники", - заключается в посте.

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