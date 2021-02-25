Венедиктов сообщил, когда начнется голосование за памятник на Лубянской площади

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Открытый опрос, в ходе которого жители столицы могут проголосовать за установку на Лубянской площади памятника Александру Невскому или Феликсу Дзержинскому, начнется в 10:00 мск на портале "Активный гражданин". Об этом сообщил ТАСС в четверг зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

По его словам, в мэрии одобрили предложение палаты провести опрос среди москвичей с 25 февраля по 5 марта в советах муниципальных образований столицы и на платформе "Активный гражданин", а также в СМИ. Жителям будет предложено ответить на вопрос, какой именно памятник следует установить на Лубянской площади - Невскому или Дзержинскому.

"С 10 утра", - ответил Венедиктов на вопрос, во сколько начнется голосование.

Ранее он сообщал, что вариант оставить Лубянскую площадь в прежнем виде, без установки там памятника, не рассматривается.

Обращение к мэрии

Вопрос о памятнике на площади был вновь поднят в феврале 2021 года. С обращением к мэрии о восстановлении памятника Дзержинскому выступили писатели и журналисты, в том числе Захар Прилепин, Александр Проханов, Дмитрий Пучков, Игорь Молотов и другие. Руководство "Офицеров России" тоже призвало вернуть памятник на Лубянку.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос московским властям. По мнению главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, вертикальная архитектурная доминанта на Лубянской площади градостроительно и исторически уместна.

Обсуждение прошло 16 февраля в Общественной палате Москвы. Был поставлен вопрос об организации референдума по этому вопросу, однако в итоге было предложено провести онлайн-опрос жителей на платформе "Активный гражданин". При этом противники возвращения статуи Дзержинского предложили заменить ее на памятники Александру Невскому, Ивану III или восстановить фонтан Витали. 19 февраля члены совета Общественной палаты Москвы единогласно поддержали проведение опроса среди москвичей с 25 февраля по 5 марта.