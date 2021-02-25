В "Московской электронной школе" появилось более 1 тыс. онлайн-заданий для самопроверки

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Свыше 1 тыс. новых онлайн-тренажеров для самостоятельной диагностики знаний для школьников со второго по 11-й класс появилось в проекте "Московская электронная школа" (МЭШ). Об этом в четверг сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Онлайн-тренажеры для самодиагностики в "МЭШ" - это один из самых востребованных разделов, в котором ученики могут проверить свои знания по любому предмету и понять, на что следует обратить больше внимания, в том числе и при подготовке к экзаменам. На данный момент сервисом воспользовались уже почти 2,5 млн раз, и совсем недавно он пополнился более чем тысячей новых заданий для самопроверки", - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, чьи слова приводятся в сообщении.

Самыми популярными заданиями для самодиагностики стали задания по математике - более 600 тыс. запусков, химии - свыше 240 тыс. запусков, русскому - более 500 тыс. запусков и английскому языкам - почти 250 тыс. запусков. Сейчас московским ученикам доступно более 5,3 тыс. онлайн-тренажеров для самопроверки знаний, которые имеют разные уровни сложности: стартовый, базовый, профильный и олимпиадный.

Раздел "Самодиагностика" находится в библиотеке "МЭШ". Также попасть туда можно через сервис "Электронный дневник". Результаты доступны сразу после прохождения задания, они никак не повлияют на оценки школьников. Кроме этого, сервис стал доступен и учителям, которые могут изучить диагностические работы и порекомендовать их своим ученикам.

Библиотека "МЭШ" - сервис проекта "Московская электронная школа", разработанный столичным департаментом образования и науки совместно с департаментом информационных технологий города Москвы. На ресурсе размещено почти 53 тыс. сценариев уроков, 9 тыс. видеоуроков, свыше 1,7 тыс. электронных учебных пособий, 348 учебников, более 135 тыс. образовательных интерактивных приложений, восемь уникальных виртуальных лабораторий, 245 произведений художественной литературы.