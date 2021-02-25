На "Активном гражданине" началось голосование об установке памятника на Лубянской площади

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Голосование о возможной установке монумента на Лубянской площади в Москве открылось на платформе "Активный гражданин".

Что известно о дискуссии вокруг памятника на Лубянской площади

Жителям предложено ответить на вопрос, какой именно памятник следует установить - Александру Невскому или Феликсу Дзержинскому.

Вопрос о памятнике на площади был вновь поднят в феврале 2021 года. С обращением к мэрии о восстановлении памятника Дзержинскому выступили писатели и журналисты, в том числе Захар Прилепин, Александр Проханов, Дмитрий Пучков, Игорь Молотов и другие. Руководство "Офицеров России" тоже призвало вернуть памятник на Лубянку.

Обсуждение прошло 16 февраля в Общественной палате Москвы. Был поставлен вопрос об организации референдума по этому вопросу, однако в итоге было предложено провести онлайн-опрос жителей на платформе "Активный гражданин". При этом противники возвращения статуи Дзержинского предложили заменить ее на памятники Александру Невскому, Ивану III или восстановить фонтан Витали. 19 февраля члены совета Общественной палаты Москвы единогласно поддержали проведение опроса среди москвичей с 25 февраля по 5 марта.

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