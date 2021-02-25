Москвичи стали более чем вдвое чаще пополнять карту "Тройка" через сервис "Мои платежи"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Число пополнений транспортной карты "Тройка" с помощью сервиса "Мои платежи" на портале мэра Москвы увеличилось более чем в два раза. Об этом в четверг сообщается на портале мэра Москвы.

"Количество пополнений баланса билета "Кошелек" транспортной карты "Тройка" на портале mos.ru выросло более чем в два раза. "Кошелек" - это тип проездного билета, на который записываются не поездки, а денежные средства. Сервис стал популярнее после его обновления год назад", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с февраля 2020 года москвичи более 40 тыс. раз пополнили "Тройку" с помощью сервиса "Мои платежи", а в 2019 году количество транзакций составило около 17 тыс. В среднем каждый пользователь перечисляет на проездной билет "Кошелек" более 400 рублей в месяц.

"Сервис "Мои платежи" стал еще одним онлайн-способом для быстрого пополнения "Тройки". С переводом функции в платежный сервис этот процесс на портале mos.ru стал еще удобнее и проще для жителей", - добавил директор департамента сопровождения общегородских платежных систем в департаменте информационных технологий столицы Владимир Новиков, чьи слова приводятся в сообщении.