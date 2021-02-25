В Москве росгвардейцы спасли мужчину, которому стало плохо на улице

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии спасли мужчину, которому внезапно стало плохо и он упал в сугроб, в результате чего получил сильное переохлаждение. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве.

"В районе Новоясеневского тупика автопатруль вневедомственной охраны обратил внимание на человека на обочине. Мужчина лежал в снегу и не мог самостоятельно подняться. Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве оказали помощь 33-летнему мужчине, которому внезапного стало плохо на улице, в результате чего он долгое время провел на морозе и получил сильное переохлаждение", - сказал собеседник.

По его словам, нарядом скорой помощи мужчина был госпитализирован с сильным переохлаждением.