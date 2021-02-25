Поезда МЦД-2 временно пропускают станции между Подольском и Царицыно

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Поезда второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) временно пропускают станции между Подольском и Царицыно из-за незапланированной остановки одного состава. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ЦППК.

"Из-за незапланированной остановки поезда на станции Красный строитель, электропоезда D2 и Курского направления в сторону Москвы временно следуют без остановок от Подольска до Царицыно. К остановившемуся поезду уже прибыл вспомогательный локомотив, который в ближайшее время его отбуксирует", - сообщили в пресс-службе.