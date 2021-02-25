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Движение по МЦД-2 возобновили

Поезда следуют со всеми остановками

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Поезда на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) и Курском направлении Московской железной дороги (МЖД) вновь останавливаются на всех станциях, но следуют с опозданиями. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ЦППК.

Ранее поезда временно следовали без остановок от Подольска до Царицыно из-за незапланированной остановки одного состава.

"Движение по D2 и Курскому направлению в сторону Москвы вновь осуществляется со всеми остановками. Поезд, ранее остановившийся на станции Красный Строитель, продолжил движение. Просим пассажиров быть внимательными - возможны оперативные корректировки для ввода в график. Следите за объявлениями", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Московской железной дороги, в 12:10 на станции Красный Строитель Курского направления МЖД произошла вынужденная остановка пригородного поезда. В связи с этим в пути задерживается несколько электропоездов Курского направления.

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