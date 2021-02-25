Новый сезон образовательной программы на ВДНХ начнется 2 марта

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Новый сезон образовательной программы стартует на ВДНХ в Москве 2 марта. Посетителям выставки будут доступны бесплатные лекции, мастер-классы, спектакли, концерты и творческие встречи, сообщили в четверг в пресс-службе ВДНХ.

"Со 2 марта на главной выставке страны стартует офлайн-программа "Знание. ВДНХ". В нее войдут как собственные мероприятия проекта, так и образовательные активности центров "Космонавтика и авиация" и "Слово". Участников ждут лекции, посвященные культуре, истории, искусству, дизайну, научным исследованиям, интернет-технологиям, а также мастер-классы, спектакли, концерты и творческие встречи. Вход на все события бесплатный, по регистрации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что образовательная программа проекта "Знание. ВДНХ" будет состоять из нескольких тематических циклов. Среди них литературно-просветительский цикл "Легкое дыхание" о самых известных рассказах про любовь, написанных русскими классиками, "Кибергорода: как видеоигры переосмысливают архитектуру и градостроительство" о взаимосвязи теорий архитектуры и дизайна видеоигр, "Краткая история античной философии" об основателях европейской философской мысли, "Не только музы…" о творчестве знаменитых женщин-художниц, циклы об исследованиях космоса, русской культуре, письменности, истории Москвы, а также спектакли для детей "Изумрудный город", "Петсон идет в поход" и другие.

"В связи с требованиями безопасности площадки на каждом мероприятии будут заполняться на 50% от общей вместимости. Гостям необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочно-перчаточный режим. Узнать о действующих на выставке профилактических мерах можно на ее официальном сайте", - отмечается в материале.

Образовательная программа "Знание. ВДНХ" проводится с 2016 года.