Ограничения для москвичей из групп риска могут перевести в рекомендацию

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы планируют перевести ограничение на передвижение в общественном транспорте для москвичей из групп риска заболевания коронавирусом в рекомендацию. Об этом сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.

"С учетом снижения роста заболеваемости в городе, надеюсь, что и эти ограничения в скором времени мы переведем из обязательных в рекомендательные, чтобы человек сам [решал], ощущая, насколько он вообще находится в зоне риска, и принимал сам для себя эти решения. Конечно, будем надеяться, что люди старшего поколения будут продолжать активно вакцинироваться, чтобы защитить себя", - сказал мэр в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

Он добавил, что власти Москвы могут в течение одного-двух месяцев снять еще ряд ограничений, если сохранится тенденция к снижению числа госпитализируемых с новой коронавирусной инфекцией. В настоящее время количество ежедневных госпитализаций пациентов с коронавирусом в Москве снизилось до 600 в сутки.

"Люди с хроническими заболеваниями, люди старшего поколения - это как раз группа риска, которая очень тяжело переживает эту болезнь (коронавирус - прим. ТАСС). Многие оказываются в больницах в тяжелом состоянии. Конечно, наша задача - как можно лучше оградить этих людей от общения в период пандемии", - добавил Собянин.

В Москве по-прежнему приостановлен бесплатный проезд для москвичей старше 65 лет, действует запрет на проведение массовых мероприятий и фестивалей в традиционном формате, а в магазинах и на транспорте необходимо носить маску и перчатки.

При этом 27 января Собянин отменил обязательное для работодателей требование отправлять на удаленку 30% сотрудников, теперь решение о режиме работы остается за руководителями предприятий. Кроме этого, были сняты ограничения на обслуживание клиентов в клубах и ресторанах с 23:00 до 06:00, однако сохраняется домашний режим для пожилых горожан и представителей групп риска, страдающих некоторыми хроническими заболеваниями. 4 февраля мэр высказал мнение, что основные ограничения из-за коронавируса могут снять в Москве к маю.