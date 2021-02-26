Вильфанд сообщил, что "мрачная и скучная" погода ожидает москвичей до конца февраля

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. "Мрачная и скучная" погода с отсутствием солнца и низкими облаками ожидает Москву до конца февраля. При этом оттепель продолжится, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Последние дни февраля будут мрачные и скучные, без солнца, с низкими облаками. Но погода будет сохраняться оттепельная и днем, и ночью", - сообщил он.

Однако, по словам Вильфанда, погода в 28 февраля в Москве будет отличаться от предшествующих дней и представлять опасность для местных жителей. "Он [последний день февраля] будет отличаться по температуре. Ночные температуры будут в диапазоне минус 3 - минус 8 градусов, а дневные - 0 - плюс 2 градуса. Кроме того, день будет опасен, так как до этого будет оттепель, понижение температуры приведет к сильной гололедице", - отметил метеоролог.