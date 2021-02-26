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Движение пригородных поездов на участке Тверь - Москва введено в график

Ранее сообщалось, что по техническим причинам задерживаются пригородные поезда из Твери, Конакова и Клина

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. График движения поездов на Ленинградском направлении железной дороги восстановлен, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

"Движение на участке Тверь - Москва введено в график. Тем не менее с незначительной задержкой могут уходить пригородные поезда, отправляющиеся по обороту от опоздавших составов", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что по техническим причинам задерживаются пригородные поезда из Твери, Конакова и Клина в сторону Москвы. Отставание поездов от расписания составляло от 7 до 45 минут.

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