Более 75 тыс. заявок по доставке лекарств пожилым москвичам получено с октября 2020 года

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Социальные работники Москвы получили более 75 тыс. заявок на доставку лекарств горожанам старшего возраста и людям с хроническими заболеваниями. Обращения координируются на единой цифровой платформе, куда поступают через горячую линию комплекса социального развития, возобновившую работу с октября 2020 года, сообщается в пятницу на информационном портале мэра и правительства Москвы.

Каждый день на горячую линию приходит более 1,1 тыс. заявок на получение услуг, из них почти половина - на доставку лекарственных средств.

"Осенью в приоритете среди заказов москвичей были дрова для отопления дачных и загородных домов <…> Зимой ситуация изменилась, и гораздо чаще москвичи стали звонить в кол-центр, чтобы заказать покупку и доставку лекарств и продуктов. Ежедневно социальные работники получают более 500 заказов на доставку медицинских препаратов, более 300 из которых - "льготные" лекарства. Всего с момента возобновления работы горячей линии было получено заявок на более чем 75 тыс. услуг по доставке лекарств", - приводятся слова руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгения Стружака.

Чаще всего по вопросам покупки лекарств обращаются жители ЗАО (10,5 тыс. услуг). На втором месте - СВАО (8,9 тыс.), на третьем - САО (8,2 тыс.). Эта услуга была востребована среди москвичей из группы риска и раньше. Во время выполнения таких заказов соцработники продолжают соблюдать социальную дистанцию, использовать маски и перчатки, передавать лекарства бесконтактно. Горячая линия комплекса социального развития Москвы работает ежедневно с 08:00 до 21:00. Если москвичам необходима помощь, необходимо позвонить по телефону: +7 (495) 870-45-09.