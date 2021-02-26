Более 20 трансляций из "красной зоны" провели в больнице им. Спасокукоцкого для студентов

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Врачи больницы им. Спасокукоцкого провели в январе более 20 трансляций из "красной зоны" для московских студентов-медиков. У 460 студентов появилась возможность общаться с пациентами и обучаться оказанию медицинской помощи больным с COVID-19, сообщила в пятницу пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

"В конце января наша больница вернулась к приему плановых и экстренных больных без инфекционных заболеваний. За январь этого года <...> нашим врачам удалось провести 23 трансляции и осмотреть в режиме онлайн около 100 пациентов в "красной зоне", - приводятся в сообщении слова главного врача больницы Алексея Погонина.

Врачи больницы совместно с сотрудниками кафедры терапии МГМСУ предложили оригинальное решение. В "красной зоне" врачи надевают очки с камерой и микрофоном, а студенты в лекционном зале с помощью удаленного подключения по защищенному каналу связи могут видеть и слышать все, что делает тот или иной специалист во время осмотра, а изображение транслируется на экран.

"Когда мы столкнулись с COVID-19, студенты перешли на дистанционное обучение, многие клинические больницы были перепрофилированы для лечения коронавируса. У нас появилась возможность позволить продолжить нашим студентам учиться полноценно <…> Несмотря на "военное" время, нашей кафедре удалось сохранить полноценный образовательный процесс", - отметил директор терапевтической клиники и заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГМСУ им. А. Е. Евдокимова Аркадий Верткин.