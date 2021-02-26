Расписание пригородных поездов Курского, Рижского направлений и МЦД-2 изменится в марте

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Расписание электропоездов Курского и Рижского направлений и второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) Московской железной дороги (МЖД) изменится с 1 по 31 марта (кроме 6-8 марта) в связи со строительством третьего и четвертого главных путей на участке Москва-пассажирская-Курская - Каланчевская в рамках реализации проекта Московские центральные диаметры. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба МЖД.

"С 1 по 31 марта (кроме 6-8 марта) изменится расписание и маршруты пригородных поездов Курского, Рижского направлений и МЦД-2. В этот период строители продолжат укладку четвертого главного пути от Курского вокзала до Каланчевской. Участок Каланчевская-Курская будет закрыт для движения всех поездов с 13:00 до 15:00. Кроме того, 1-20 марта (кроме 6-8 марта) в ночные часы с 23:40 до 02:40 будет закрыт участок Люблино-Сортировочное Южное - Царицыно для реконструкции контактной сети", - говорится в сообщении.

В настоящее время уже уложено 330 м пути, подготовлено железнодорожное полотно для дальнейших работ. Кроме того, на стапелях стройплощадки осуществляется сборка четвертой арочной конструкции путепровода, по которому пройдет третий главный путь. Путепровод на Комсомольской площади будет состоять из девяти арок, три из которых под четвертый главный путь установили в прошлом году.

Одновременно ведется строительство платформы и подземного вестибюля площадью 3,5 тыс. кв. м будущего ТПУ Каланчевская. Он будет иметь сквозной проход и соединит Каланчевскую улицу и Комсомольскую площадь. Новое местоположение станции Каланчевская позволит пассажирам МЦД-2 и будущего МЦД-4 добираться пешком до метро Комсомольская, Казанского и Ленинградского вокзалов.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов.