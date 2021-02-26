ГАИ Москвы составила 90 тыс. протоколов за неоплату штрафов в Москве с начала года

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Более 90 тыс. административных протоколов за неоплату штрафов составили сотрудники столичной Госавтоинспекции за первые полтора месяца года, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Подразделениями Госавтоинспекции города Москвы продолжена работа по привлечению к ответственности лиц, уклоняющихся от исполнения административного наказания. Только с 1 января по 15 февраля 2021 года сотрудниками ГИБДД составлено более 90 тыс. административных протоколов по части 1 статьи 20.25 КоАП ("Уклонение от исполнения административного наказания"), - говорится в сообщении.

У одной из выявленных нарушительниц было уже 64 протокола за неуплату штрафов. Ее заставили оплатить штрафов на 39 тысяч рублей только с помощью приставов.