Потолок протекает в вестибюле станции метро "Печатники"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Специалисты устраняют течь в потолке вестибюля станции метро "Печатники", протечка не повлияла на безопасность пассажиров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного метрополитена.

"В связи c таяньем снега в вестибюль станции "Печатники" вблизи турникетов с потолка поступает незначительное количество воды. Место оградили", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что безопасности пассажиров и движению поездов ничего не угрожает. Службы метрополитена занимаются устранением протечки.

"Станция "Печатники" работает в штатном режиме", - подчеркнули в пресс-службе.