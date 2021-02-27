Облачная погода, гололедица и около нуля градусов ожидаются в Москве 27 февраля

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Облачная погода, небольшие осадки, сильная гололедица и около нуля градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит минус один - плюс один градус. В ночь на воскресенье она может опуститься до минус семи градусов.

Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба. В связи с сильной гололедицей 27 февраля в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах минус трех - плюс двух градусов, на востоке области - до шести градусов мороза. В ночь на воскресенье столбики термометров местами могут опуститься до отметки минус 14 градусов.