Юго-западный участок БКЛ метро планируют открыть для пассажиров до конца года

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Станции Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена "Проспект Вернадского", "Мичуринский проспект" и "Аминьевская" должны открыться для пассажиров до конца 2021 года. Об этом сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

"У нас три станции в работе сейчас на этом участке [Большой кольцевой линии] - "Аминьевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского". Работы находятся в высокой степени готовности. Мы продолжаем оснащение станций инженерными коммуникациями, скоро начнем выполнять финальные отделочные работы. Стоит задача завершить строительство этого участка к концу этого года", - сказал заммэра.

Он подчеркнул, что строительные работы на этом участке линии метрополитена сложны, связаны с перекладкой коммуникаций и примыканием к существующим линиям. "Больших проблем пока не видим с завершением работ до конца года, они находятся в высокой степени готовности <...> Постараемся и завершить строительство, и с пассажирами поехать в этом году", - заключил Бочкарев.

Как уточнили в пресс-службе столичного Стройкомплекса, на всех станциях юго-западного участка ведутся архитектурно-отделочные работы, монтаж внутренних инженерных систем и подключение станций к городским сетям. В марте планируется завершить проходку двухпутного тоннеля от "Давыдково" до "Аминьевской". На станции "Мичуринский проспект" монолитные работы выполнены на 80%, ведутся отделочные работы станции и служебных помещений, ведутся земляные работы по сооружению перехода через улицу Удальцова, на тягово-понизительной подстанции ведется монтаж силового оборудования.

Кроме того, на "Аминьевской" монолитные работы завершены на 85%, строители сооружают пешеходный переход через Аминьевское шоссе, идет отделка. На "Проспекте Вернадского" монолитные работы также закончены на 85%, смонтировано силовое оборудование в тонельной подстанции, а также к апрелю будут установлены эскалаторы.

БКЛ - строящаяся линия метрополитена. На схеме метро она обозначается номером 11 и окрашена в бирюзовый цвет. После завершения строительства в 2022 году она станет самой протяженной линией московского метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта в Москве после Кольцевой и Московского центрального кольца (МЦК). Всего на БКЛ протяженностью 70 км разместится 31 станция. На данный момент введено уже десять станций БКЛ, 31 декабря 2020 года была открыта станция "Электрозаводская" ("Рубцовская").