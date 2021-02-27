{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Юго-западный участок БКЛ метро планируют открыть для пассажиров до конца года

Специалисты продолжают работы по оснащению станций инженерными коммуникациями

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Станции Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена "Проспект Вернадского", "Мичуринский проспект" и "Аминьевская" должны открыться для пассажиров до конца 2021 года. Об этом сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

"У нас три станции в работе сейчас на этом участке [Большой кольцевой линии] - "Аминьевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского". Работы находятся в высокой степени готовности. Мы продолжаем оснащение станций инженерными коммуникациями, скоро начнем выполнять финальные отделочные работы. Стоит задача завершить строительство этого участка к концу этого года", - сказал заммэра.

Он подчеркнул, что строительные работы на этом участке линии метрополитена сложны, связаны с перекладкой коммуникаций и примыканием к существующим линиям. "Больших проблем пока не видим с завершением работ до конца года, они находятся в высокой степени готовности <...> Постараемся и завершить строительство, и с пассажирами поехать в этом году", - заключил Бочкарев.

Как уточнили в пресс-службе столичного Стройкомплекса, на всех станциях юго-западного участка ведутся архитектурно-отделочные работы, монтаж внутренних инженерных систем и подключение станций к городским сетям. В марте планируется завершить проходку двухпутного тоннеля от "Давыдково" до "Аминьевской". На станции "Мичуринский проспект" монолитные работы выполнены на 80%, ведутся отделочные работы станции и служебных помещений, ведутся земляные работы по сооружению перехода через улицу Удальцова, на тягово-понизительной подстанции ведется монтаж силового оборудования.

Кроме того, на "Аминьевской" монолитные работы завершены на 85%, строители сооружают пешеходный переход через Аминьевское шоссе, идет отделка. На "Проспекте Вернадского" монолитные работы также закончены на 85%, смонтировано силовое оборудование в тонельной подстанции, а также к апрелю будут установлены эскалаторы.

БКЛ - строящаяся линия метрополитена. На схеме метро она обозначается номером 11 и окрашена в бирюзовый цвет. После завершения строительства в 2022 году она станет самой протяженной линией московского метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта в Москве после Кольцевой и Московского центрального кольца (МЦК). Всего на БКЛ протяженностью 70 км разместится 31 станция. На данный момент введено уже десять станций БКЛ, 31 декабря 2020 года была открыта станция "Электрозаводская" ("Рубцовская").

Теги
Россия
На Большом Москворецком мосту в Москве проходит акция памяти Бориса Немцова
В ней участвуют около 100 человек, включая волонтеров и журналистов
Читать полностью