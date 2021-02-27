Строительство поликлиники на Судостроительной улице в Москве планируют завершить в апреле

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Крупная поликлиника на 750 посещений детей и взрослых появится в Нагатинском затоне. Строительство объекта здравоохранения на Судостроительной улице планируют закончить в апреле, сообщил в субботу заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

"У нас большая программа строительства объектов для здравоохранения, которая была запланирована еще в 2018 году, более 64 объектов. Новых 33 поликлиники, 18 крупных объектов многофункциональных медицинских центров. В апреле мы сдадим на улице Судостроительной поликлинику на 750 посещений, детская и взрослая, ультра-современная, оснащенная по последнему слову техники, очень необходимая для района", - сказал Бочкарев.

Он подчеркнул, что столичные власти развивают город не только в части транспортного строительства, но и подходят к этому комплексно, выполняют строительство объектов всего спектра социальной инфраструктуры, в том числе - образования и здравоохранения.

"Здание поликлиники строится в соответствии с новым стандартом поликлиник "Московский стандарт+". Для детского (250 посещений) и взрослого (500 посещений) корпусов предусмотрены отдельные входы. Также здесь откроется женская консультация на 96 посещений", - уточнили в пресс-службе столичного стройкомплекса.

Там добавили, что готовность объекта сейчас составляет 75%. Выполнены устройство внутренних инженерных сетей; устройство фасадов, кровли; монтаж лифтового оборудования; ведутся отделочные работы и благоустройство территории.

Так, в детской поликлинике предусмотрены отделение медицинской профилактики, кабинеты функциональной диагностики, педиатрическое отделение, дневной стационар и хирургический блок кабинетов. Во взрослой поликлинике предусмотрены кабинет вакцинопрофилактики, отделение врачей общей практики, хирургический блок, дневной стационар и отделение реабилитации, отделение лучевой диагностики с рентгенодиагностическими кабинетами для взрослых и детей.