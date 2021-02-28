Задержанного за убийство в Москве четыре раза привлекали к уголовной ответственности

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Москвы взяла на контроль ход расследования убийства мужчины на востоке Москвы, по подозрению в котором задержан неоднократно судимый мужчина. Об этом журналистам сообщила в воскресенье руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

"Поскольку подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности, последний раз за незаконный оборот наркотиков, освободился из мест лишения свободы в 2017 году, в октябре 2020 года привлекался к административной ответственности за потребление алкогольной продукции в запрещенных местах, прокуроры оценят полноту и своевременность действий органов полиции по профилактике преступлений и правонарушений, в том числе рецидивной преступности", - сказала Нефедова. По данным прокуратуры, мужчина привлекался к уголовной ответственности четыре раза.

Прокуратура также проверит информацию СМИ о том, что подозреваемый ранее высказывал угрозы в адрес своей жертвы. "Прокуроры намерены проверить возможные факты подачи потерпевшим обращений в правоохранительные органы, а также полноту принятых по ним действий", - сообщила Нефедова.

Как сообщила ранее представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, вечером 27 февраля на Утренней улице между двумя мужчинами произошел конфликт, во время которого один из них был ранен ножом. От полученных ранений мужчина 1973 года рождения погиб на месте, подозреваемый 1981 года рождения скрылся, но позже был задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в убийстве и избрана мера пресечения. Конфликт произошел, когда мужчина приехал за ребенком своей сожительницы. Погибший - отец девочки.