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В Москве госпитализировали подростка, которого избил отец

У мальчика диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Отец избил 15-летнего сына в Москве, который в результате госпитализирован с черепно-мозговой травмой и многочисленными ушибами. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Отец в состоянии алкогольного опьянения избил дома на 2-й Дубровской улице своего 15-летнего сына. В результате школьник госпитализирован в Морозовскую детскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибами головы, груди и руки", - сказал собеседник агентства.

Проводится проверка.

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