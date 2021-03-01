Вильфанд сообщил, что снег полностью растает в Москве и Подмосковье не раньше апреля

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Снег полностью растает в Москве и Подмосковье не раньше начала апреля. В настоящее время растаял последний пушистый и мягкий снег, плотные слои покрова будут таять гораздо дольше, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Таяние происходит очень неравномерно, а также работает принцип автоматного магазина - первым тает последний снег, а последний снег был легким и пушистым. Затем начнет таять снег, который выпадал в декабре, январе, а он уже слежавшийся и плотный. Снег в лесу тает еще на неделю позже, чем в открытых местах. Можно точно говорить, что до конца первой декады апреля снег будет лежать", - сообщил он.

По словам Вильфанда, на улицах столицы снег, конечно же, будет таять быстрее из-за антропогенного фактора, но рассчитывать, что он растает через несколько дней, не стоит. "С пятницы на субботу, за один день, высота снега уменьшилась на 9 см. Высота снега 55 см, и может показаться, что еще пять дней и снег исчезнет, но ничего подобного. Это исключено", - пояснил он.