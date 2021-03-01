У Московского эндокринного завода появится лабораторно-складской комплекс

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Новый лабораторно-административно-складской корпус построят к 2022 году для Московского эндокринного завода, объем инвестиций составит порядка 1,2 млрд рублей. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"Для Московского эндокринного завода построят лабораторно-административно-складской комплекс. Соответствующий проект согласован Москомархитектурой. Общая площадь здания составит около 15 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, сейчас планируется строительство, техническое перевооружение и реконструкция промышленного комплекса по производству лекарств на базе госпредприятия "Московский эндокринный завод". Само производство ждет модернизация, и появление лабораторно-административно-складского комплекса - один из ее этапов.

Новый комплекс, который расположится по адресу: Новохохловская улица, дом 25, будет связан с существующими зданиями надземными переходами. Внутри корпус разделят на большой лабораторно-складской блок и административную часть.

"Город выделил Московскому эндокринному заводу земельный участок под строительство лабораторно-административно-складского комплекса в 2016 году, сейчас проект перешел в активную стадию. Объем инвестиций составит порядка 1,2 млрд рублей, при этом ввод в эксплуатацию объекта по плану намечен на 2022 год. Стоит отметить, что модернизации предприятия способствуют как федеральные субсидии, так и льготы от городского правительства. Так, Московскому эндокринному заводу присвоен статус промышленного комплекса, что обеспечивает ряд преференций: снижение региональной части налога на прибыль, а также налога на землю и имущество", - приводятся в сообщении слова главы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова.

Реконструкция и строительство промышленного комплекса на базе Московского эндокринного завода пройдут в три этапа. Предусмотрено реконструкция и техническое переоснащение лабораторного комплекса предприятия, а также участка по производству мягких лекарственных форм.