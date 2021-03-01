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Три станции Московской железной дороги переименуют с 25 марта

Станцию Тушино назовут Тушинской, Перово переименуют в Чухлинку, Коломенское будет называться Варшавской

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Три станции Московской железной дороги (МЖД) сменят название с 25 марта. Коломенское переименуют в Варшавскую, станция Тушино будет называться Тушинской, Перово переименуют в Чухлинку. Об этом сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Теперь пассажирам будет проще - две станции будут называться как ближайшее метро, а станция Перово Казанского направления будет иметь одно название со станцией Чухлинка Горьковского направления", - говорится в сообщении.

Станция Коломенское расположена на Павелецком направлении МЖД, платформа Тушинская - на Рижском направлении.

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