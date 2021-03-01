Главврач больницы № 52 в Москве считает, что учреждение уже не будет ковидным госпиталем

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Главный врач больницы № 52 в Москве Марьяна Лысенко выразила надежду на то, что медучреждение, где два корпуса выводятся из работы с больными COVID-19, больше не придется перепрофилировать обратно.

"Если быть точными, то в прошлый раз мы закрылись всего на три недели и то - частично. Сейчас нет оснований тревожиться о том, что этот выход будет временным. В Москве на этот период развернуто достаточное количество коек, которые способны принимать любое количество пациентов, которые могут возникнуть в связи с приростом заболеваемости", - сказала Лысенко на пресс-конференции, посвященной году работы с пациентами с коронавирусом.

По ее словам, специалисты пока не наблюдают тенденции к приросту числа заразившихся коронавирусом, однако если не будет активно проводиться вакцинация, то в Москве "может быть всплеск через пару месяцев".

Главврач уточнила, что в настоящее время в больнице № 52 из работы с пациентами с COVID-19 выводятся два корпуса, которые начнут функционировать в обычном режиме. "Нет оснований, что нам придется перепрофилироваться обратно, так как конечного фонда достаточно, чтобы Москва справилась и без нашей помощи", - добавила Лысенко.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 980 573 случая заражения, из них 2 097 - за последние сутки. Выздоровели 899 239 человек, умерли 15 097.