Собянин открыл в Москве после реконструкции здание филиала детской поликлиники № 58

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в понедельник после комплексной реконструкции здание детской городской поликлиники № 58, филиал 2 на Новощукинской улице.

Трехэтажное здание учреждения на Новощукинской улице, 10, корпус 1 площадью порядка 2 тысячи кв. метров было построено в 1965 году. Комплексная реконструкция поликлиники началась в марте 2020 года и завершилась в феврале текущего года. После реконструкции медицинскую помощь в филиале поликлиники смогут получать свыше 11 тыс. детей.

Одновременно по видеосвязи Собянин открыл после капремонта еще одну детскую поликлинику - в районе Лианозово (№ 125, филиал 2).

"Мы постепенно набиваем руку, набираем скорость, чтобы не только эти поликлиники, но и другие пришли в соответствующий вид. В этом году мы развернем работы еще на порядка 50 объектах", - добавил мэр.

Он также отметил, что транспортная инфраструктура в районе будет улучшена, и поставил префекту задачу держать ситуацию на контроле.

"Сейчас проводятся ремонты на Щукинской [улице], и здесь жалобы с переходами через [улицу] Маршала Василевского, поэтому сами проверьте [их], и жалобы на то, что параллельно ремонтируются еще трамвайные пути, тоже есть задержка. К июню месяцу все чтобы должно быть сделано, передайте департаменту транспорта", - сказал Собянин в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1", обратившись к префекту СЗАО Алексею Пашкову.