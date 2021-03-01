В ГИБДД по Москве призвали водителей и пешеходов к осторожности из-за гололедицы и ветра

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Столичная Госавтоинспекция призвала водителей и пешеходов быть осторожнее на дороге из-за сильной гололедицы и порывов ветра. Об этом ТАСС сообщили в управлении ГИБДД по Москве в понедельник.

"2 марта в столице начнет действовать "желтый" уровень опасности из-за сильной гололедицы и порывов ветра до 15 метров в секунду. Правила те же: не спешите, кем бы вы ни были - пешеходом или водителем. Будьте очень аккуратны в своих действиях и никаких резких маневров", - сказали в управлении.

Кроме того, в Госавтоинспекции напомнили водителям о том, что наиболее опасно в гололед на мостах, путепроводах и МКАД. "Лучше вовсе воздержаться от поездок. Берегите себя", - подчеркнули в управлении.