Выставка, посвященная художнику Журавлеву, пройдет в парке "Россия - Моя история" на ВДНХ

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Мультимедийная выставка, посвященная живописцу Григорию Журавлеву, который создавал свои работы без рук, откроется 2 марта в парке "Россия - Моя история" на ВДНХ в Москве, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе учреждения.

"В "Россия - Моя история" на ВДНХ пройдет первая в истории мультимедийная экспозиция, посвященная жизненному подвигу уникального художника конца XIX - начала XX века Григория Николаевича Журавлева <…>. Уже до конца года выставка откроется в 23 городах присутствия "Россия-Моя история", а со 2 марта такая возможность появится у жителей Москвы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что центральным экспонатом выставки станет купольная проекция, в которой будут представлены впервые недавно обнаруженные и ранее не известные графические работы художника. Кроме того, в атриуме павильона 57 ВДНХ можно будет посмотреть фильм о Журавлеве.

"В истории России немало вдохновляющих примеров людей, преодолевающих трудности, старания которых выходят далеко за рамки обыденного. Среди них славные инженеры, гениальные физики, великие воины, необыкновенные актеры, яркие бизнесмены. Но, как мне кажется, сочетание личного подвига и данного Богом таланта получили в жизни Журавлева поистине уникальную силу. Поэтому мы не смогли пройти мимо предложения провести выставку во флагманском парке в Москве и в 23 регионах страны" - добавил руководитель Ассоциации исторических парков "Россия - Моя история" Иван Владимирович Есин, чьи слова приводятся в сообщении.

Григорий Журавлев родился в 1860 году в Самарской губернии в крестьянской семье инвалидом от рождения: у него были атрофированы руки и ноги. В 2021 году исполняется 105 лет со дня смерти самарского живописца. В настоящее время известно около тридцати работ Журавлева. Его творения также представлены в Эрмитаже, в других российских музеях и за рубежом. Посетить выставку можно по билету экспозиции "Рюриковичи".