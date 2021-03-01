Количество поездов класса "Комфорт" на Ленинградском направлении ж/д увеличат с 9 марта

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Еще два поезда класса "Комфорт" будут обслуживать 18 рейсов обычных электричек Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК) на участке Москва - Клин с 9 марта. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе компании.

"Наш приоритет - комфортные и безопасные поездки пассажиров, поэтому мы продолжаем масштабную программу обновления пригородных поездов на Ленинградском направлении. К нам поступили еще 2 новых электропоезда "Ласточка", которые уже на следующей неделе заменят обычные поезда на 18 рейсах. Таким образом, на самых популярных маршрутах, Москва - Крюково и Москва - Клин, почти 90% рейсов будет выполнять современный подвижной состав", - сообщил генеральный директор АО "МТ ППК" Константин Воронцов, чьи слова приводит пресс-служба.

Там уточнили, что класс "Комфорт" - это новый стандарт обслуживания пассажиров Московско-Тверской ППК электропоездами "Ласточка" с сохранением маршрутов и стоимости проезда обычных электричек. Среди преимуществ новых поездов - улучшенная шумоизоляция вагонов, мягкие сидения с откидными столиками, системы климат-контроля и обеззараживания воздуха. Также в каждом вагоне есть розетки для зарядки электронных устройств, дополнительные места для багажа. Контроль оплаты проезда в постоянном режиме осуществляют работники контрольно-ревизионной службы МТППК.

"Современный подвижной состав будет курсировать на 88% рейсов участка Москва - Крюково (Зеленоград) - Клин: 132 из 149 рейсов по рабочим дням и 104 из 119 - по выходным. Новые поезда будут ходить с Ленинградского вокзала до станции Крюково по будням в 5:40, 8:02, 8:16, 10:24, 15:01, 17:51, 19:10, 20:19 и по выходным в 8:10, 17:51, 19:10. Из Зеленограда в Москву поезда будут отправляться по рабочим дням в 4:13, 6:49, 7:04, 9:08, 10:29, 16:27, 17:56, 19:01 и по выходным в 6:56, 16:27, 17:56", - сообщили в пресс-службе.