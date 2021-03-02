{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 300 тыс. тюльпанов подарят женщинам волонтеры в Москве в честь 8 Марта

Добровольцы станут вручать цветы на вокзалах, станциях метро, бульварах, площадях, в скверах и парках города

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Волонтеры акции "Вам, любимые!" подарят москвичкам более 300 тыс. тюльпанов в честь Международного женского дня. Цветы будут раздавать на вокзалах, станциях метро, бульварах, площадях, в скверах и парках, сообщается во вторник на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"В честь Международного женского дня пройдет традиционная акция "Вам, любимые!", 500 добровольцев будут дарить женщинам цветы на вокзалах, станциях метро, бульварах, площадях и в скверах, а также в городских парках. К акции присоединятся известные актеры и артисты. Всего планируется подарить более 300 тыс. тюльпанов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже сейчас поздравить женщин можно с помощью открытки. Специальный почтовый ящик в виде сердца установили на ВДНХ в районе главного входа. Он будет там находиться до 5 марта, а 8 марта арт-объект появится на смотровой площадке Парка Горького. Любой желающий сможет подписать открытку, а затем опустить в стилизованный ящик. Проект поддерживает "Почта России".

"8 марта в 12:00 в Парке Горького начнется серия праздничных забегов. Участники преодолеют символическую дистанцию с букетами тюльпанов, а на финише подарят их девушкам. Присоединиться сможет любой желающий, для этого необходимо зарегистрироваться через приложение "Зачетная Москва". Участники будут стартовать каждые 25 минут, последний забег пройдет в 16:35", - отмечается в сообщении.

Теги
Россия
С помощью системы распознавания лиц в московском метро задержали более 900 преступников
Как уточнил начальник службы безопасности Московского метрополитена Андрей Кичигин, система распознавания лиц не располагает персональными данными граждан, "не знает ни фамилий, ни имен"
Читать полностью