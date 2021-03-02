Более 300 тыс. тюльпанов подарят женщинам волонтеры в Москве в честь 8 Марта

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Волонтеры акции "Вам, любимые!" подарят москвичкам более 300 тыс. тюльпанов в честь Международного женского дня. Цветы будут раздавать на вокзалах, станциях метро, бульварах, площадях, в скверах и парках, сообщается во вторник на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"В честь Международного женского дня пройдет традиционная акция "Вам, любимые!", 500 добровольцев будут дарить женщинам цветы на вокзалах, станциях метро, бульварах, площадях и в скверах, а также в городских парках. К акции присоединятся известные актеры и артисты. Всего планируется подарить более 300 тыс. тюльпанов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже сейчас поздравить женщин можно с помощью открытки. Специальный почтовый ящик в виде сердца установили на ВДНХ в районе главного входа. Он будет там находиться до 5 марта, а 8 марта арт-объект появится на смотровой площадке Парка Горького. Любой желающий сможет подписать открытку, а затем опустить в стилизованный ящик. Проект поддерживает "Почта России".

"8 марта в 12:00 в Парке Горького начнется серия праздничных забегов. Участники преодолеют символическую дистанцию с букетами тюльпанов, а на финише подарят их девушкам. Присоединиться сможет любой желающий, для этого необходимо зарегистрироваться через приложение "Зачетная Москва". Участники будут стартовать каждые 25 минут, последний забег пройдет в 16:35", - отмечается в сообщении.