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Транспортно-пересадочный узел "Калужская" построят в Обручевском районе Москвы

Всего в Обручевском районе в ближайшие годы появятся четыре станции метро

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Транспортно-пересадочный узел появится на станции столичного метрополитена "Калужская" и строящейся станции "Воронцовская" Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом сообщается во вторник на официальном портале мэра Москвы.

"На базе станции метро "Калужская" Калужско-Рижской линии и строящейся станции "Воронцовская" Большой кольцевой линии (БКЛ) будет создан транспортно-пересадочный узел", - сказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что транспортно-пересадочный узел обеспечит комфортную пересадку между двумя станциями метро и наземными видами городского транспорта. Кроме этого, местные жители смогут без пересадок добираться до районов Зюзино и Проспект Вернадского.

"Всего в районе Обручевский в ближайшие годы появится четыре станции - это две станции БКЛ и две станции линии, которая пойдет в Троицк. Ситуация с доступностью метро радикально изменится в лучшую сторону", - добавил Загрутдинов.

Строительство станции "Воронцовская", которая входит в южный участок Большой кольцевой линии, планируется завершить до конца года.

БКЛ - строящаяся линия метрополитена. На схеме она обозначена номером 11 и окрашена в бирюзовый цвет. По завершении строительства в 2022 году она станет самой протяженной линией московского метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта после Кольцевой и Московского центрального кольца (МЦК). Всего на БКЛ протяженностью 70 км разместится 31 станция.

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