В ГИБДД Москвы назвали самые аварийно опасные часы и день недели

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Госавтоинспекция Москвы считает самым аварийно опасным временем суток в городе промежуток между 17:00 и 20:00 часами.

"Анализ показал относительно равномерное распределение показателей аварийности с небольшим возрастанием количества ДТП по пятницам. Также относительно аварийно безопасной является первая половина суток. После 12:00 часов дорожно-транспортные происшествия происходят значительно чаще, а пик аварийности приходится на период с 17:00 до 20:00 часов", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

По словам собеседника, сопутствующими факторами такой картины распределения аварийности могут служить возможное накопление усталости, проявление рассеянности внимания со стороны водителей, а также повышенный трафик в конце трудового дня.

"Управление ГИБДД Москвы обращается к участникам дорожного движения с просьбой быть максимально внимательными за рулем и прислушиваться к своему физическому состоянию перед поездкой. В случае повышенной усталости или ухудшения самочувствия, по возможности, отказывайтесь от управления транспортом", - заключили в ГИБДД.

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