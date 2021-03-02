{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В ГИБДД Москвы назвали самые аварийно опасные часы и день недели

Пик аварийности приходится на период с 17:00 до 20:00 часов
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Госавтоинспекция Москвы считает самым аварийно опасным временем суток в городе промежуток между 17:00 и 20:00 часами.

"Анализ показал относительно равномерное распределение показателей аварийности с небольшим возрастанием количества ДТП по пятницам. Также относительно аварийно безопасной является первая половина суток. После 12:00 часов дорожно-транспортные происшествия происходят значительно чаще, а пик аварийности приходится на период с 17:00 до 20:00 часов", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

По словам собеседника, сопутствующими факторами такой картины распределения аварийности могут служить возможное накопление усталости, проявление рассеянности внимания со стороны водителей, а также повышенный трафик в конце трудового дня.

"Управление ГИБДД Москвы обращается к участникам дорожного движения с просьбой быть максимально внимательными за рулем и прислушиваться к своему физическому состоянию перед поездкой. В случае повышенной усталости или ухудшения самочувствия, по возможности, отказывайтесь от управления транспортом", - заключили в ГИБДД.

В новость внесена правка (9:42 мск) - исправлена опечатка в заголовке 

Теги
Россия
С помощью системы распознавания лиц в московском метро задержали более 900 преступников
Как уточнил начальник службы безопасности Московского метрополитена Андрей Кичигин, система распознавания лиц не располагает персональными данными граждан, "не знает ни фамилий, ни имен"
Читать полностью